Pelican, которым атаковали Москву, - дрон, а не баллистика, - источники РБК-Украина

Москва и Подмосковье были атакованы беспилотником самолетного типа под названием Pelican.

Об этом РБК-Украина стало известно из собственных источников.

Сегодня, комментируя массированную атаку на Москву, президент Владимир Зеленский перечислял участвовавшие в налете вооружения. Среди них был Pelican.

Президент не уточнил, какой именно это вид вооружения, но ряд пабликов и СМИ предположили, что речь может идти о баллистической ракете FP-7 от компании FirePoint. В медиа ранее фигурировало название "Пеликан" для этой ракеты.

Однако источники РБК-Украина уточнили, что на самом деле Pelican - это беспилотник самолетного типа. Другие данные о нем не разглашаются.

Атака Москвы и Подмосковья

Напомним, в эту ночь Москва и Подмосковье оказались под массированной атакой. Среди целей, атаковавших Силы обороны Украины, был Московский НПЗ. Это один из крупнейших российских НПЗ, обеспечивающий 40% горючего для Москвы.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, в результате ударов были поражены сразу три установки НПЗ. К тому же, на территории завода возник масштабный пожар.

Фото и видео с последствиями атаки на Москву уже разлетелись по сети. РБК-Украина собрало самые яркие кадры в одном материале - по ссылке.