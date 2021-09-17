Пеле знову перевели в реанімацію

Бразильського футболіста Пеле (Едсона Арантіса ду Насіменту) знову перевели в палату інтенсивної терапії. У клініці "Альберт Енштейн" заявили, що нової інформації про стан спортсмена у них немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал ESPN Brasil .

За даними телеканалу, Пеле перевели в реанімацію через кислотний рефлюкс-попадання кислоти зі шлунка в стравохід. У клініці, де знаходиться футболіст, заявили, що нових даних про його стан у них немає.

Нагадаємо, Пеле госпіталізували в приватну клініку "Альберт Ейнштейн" в Сан-Пауло 30 Серпня. Через тиждень він переніс операцію з видалення пухлини в товстій кишці.

Зазначимо, 14 вересня Пеле перевели з реанімації в звичайну палату.

Як повідомляло РБК-Україна, цього року знаменитому бразильському футболісту Пеле 23 жовтня виповниться 81 рік. У 2016-му він одружився втретє на 50-річній Марсії Сібель Аокі.