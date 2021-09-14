Пеле перевели з реанімації в звичайну палату

Бразильського футболіста Пеле (Едсона Арантіса ду Насіменту) виписали з відділення інтенсивної терапії після операції з видалення пухлини в товстій кишці. Його перевели в звичайну палату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gazeta Brasil .

"Пацієнт Едсон Арантіс ду Насіменту знаходиться в хорошому клінічному стані і виписаний з відділення інтенсивної терапії. З цього моменту він продовжить відновлення в палаті",- цитує видання повідомлення клініці в Сан-Пауло, де футболісту зробили операцію на кишківнику.

У своєму Instagram Пеле подякував своїм підписникам за підтримку. "Я вже вийшов з відділення інтенсивної терапії і перебуваю у своїй кімнаті", - написав футболіст.