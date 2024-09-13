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В Пекине ответили Зеленскому на критику "мирного плана" Китая и Бразилии

Пекин, Пятница 13 сентября 2024 15:31
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В Пекине ответили Зеленскому на критику "мирного плана" Китая и Бразилии Фото: спикер МИД Китая Мао Нин (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Китай поддерживает контакты с Украиной по урегулированию войны. Пекин после критики президента Владимира Зеленского "мирного плана" заявил, что будет и дальше способствовать политическому урегулированию "кризиса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера МИД Китая Мао Нин.

Спикер прокомментировала недавнюю критику Зеленского так называемого "мирного плана" Китая и Бразилии. Президент назвал план "деструктивным".

Она напомнила, что Китай и Бразилия выдвинули шесть совместных договоренностей по решению "неотложного приоритета", заключающегося в деэскалации ситуации.

"В общих договоренностях подчеркивается, что все соответствующие стороны должны соблюдать три принципа деэскалации ситуации, а именно запреты расширения поля боя, эскалации боев и никаких провокаций со стороны любой стороны. Он также призывает все стороны быть преданными диалогу и переговорам, увеличивать гуманитарную помощь, противостоять использованию ядерного оружия, противостоять нападениям на атомные электростанции и защищать стабильность глобальных промышленных цепей и цепей поставок", - сказала Мао Нин.

Как отметила спикер МИД Китая, "мирные инициативы" Китая и Бразилии получили положительную реакцию из более чем 110 стран.

Она добавила, что Китай продолжит настаивать на политическом урегулировании "украинского кризиса" (так Пекин называет войну РФ против Украины).

"Об украинском кризисе, в том числе в отношении шести общих договоренностей, Китай поддерживает тесные контакты с Украиной. Китай продолжит способствовать мирным переговорам и будет играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса", - заявила спикер.

Что этому предшествовало

Напомним, Китай и Бразилия согласовали общий так называемый "мирный план" по Украине. Впрочем, представители украинской власти раскритиковали такие "мирные инициативы".

Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что альтернативные планы мира для Украины - это политические заявления, не содержащие конкретики и реального плана действий.

Также недавно Зеленский назвал "деструктивным" мирный план Китая и Бразилии. Президент подчеркнул, что план не учитывает реальную ситуацию и заранее согласован с Кремлем.

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