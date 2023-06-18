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Блинкен прибыл в Китай с официальным визитом

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Пекин, Воскресенье 18 июня 2023 04:56
Блинкен прибыл в Китай с официальным визитом Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Пекин в воскресенье, 18 июня, став первым высокопоставленным американским дипломатом, посетившим Китай за пять лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Блинкена, США считают важным сохранять прямой канал связи с Китаем, несмотря на разногласия между странами.

"Острая конкуренция требует устойчивой дипломатии, чтобы гарантировать, что конкуренция не перерастет в конфронтацию или конфликт", - заявил Блинкен перед своей первой с 2018 года поездкой в Китай.

Американский дипломат пробудет в Пекине два дня. По данным источников, ни одна сторона не ожидает прорывов во взаимоотношениях, так как страны расходятся по ряду вопросов. Однако и Пекин, и Вашингтон все чаще высказывают заинтересованность в достижении большей стабильности.

Перенос визита Блинкена

Напомним, Блинкен должен был посетить Пекин еще в феврале 2023 года. Но его пришлось перенести, поскольку, по информации СМИ, над США обнаружили китайский воздушный шар, который мог шпионить за американскими военными объектами.

Тогда воздушный шар сбили, но между странами на этом фоне выросла напряженность. Пекин отрицал обвинения в сборе секретной информации. Как писали американские СМИ, в аэростате все же нашли оборудование, при помощи которого мог происходить сбор данных.

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Энтони Блинкен Соединенные Штаты Америки Китай
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