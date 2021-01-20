У Пекіні ввели частковий локдаун через спалах COVID-19

Фото: люди в масках (KYODO)

Сьогодні, 20 січня, у Пекіні (Китай) запровадили частковий локдаун після того, як в районі Даксінг виявили спалах коронавірусу. Понад 1,6 млн мешканцям району заборонено виїжджати звідти.

Про це повідомляє AFP.

Як повідомляється, сьогодні у Китаї було виявлено 103 нових випадків коронавірусу, з них 7 - у столиці, зокрема 6 - у районі Даксінг. Місцева влада одразу заборонила виїжджати людям з району, поки вони не отримають спеціальний дозвіл та не здадуть негативний ПЛР-тест за останні три дні.

Також у районі заборонені зібрання для більш як 50 людей, а проведення весільних церемоній рекомендують відтермінувати. Учні перших класів мають перейти на дистанційне навчання.

Нагадаємо, у Китаї 18 січня в Китаї виявили 118 нових випадків зараження коронавірусом, з них 106 випадків зафіксовані всередині країни. Кількість заражених стрімко зростає в провінції Цзілінь.

Також РБК-Україна писало, що місія експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в четвер, 14 січня, почала вивчення походження коронавірусу у китайському місті Ухань.

Раніше повідомлялося, що Китай схвалив прибуття експертів ВООЗ для вивчення походження COVID-19.