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У Китаї новий епіцентр зараження коронавірусом, кількість випадків зростає

Цзілінь, Вівторок 19 січня 2021 08:33
У Китаї новий епіцентр зараження коронавірусом, кількість випадків зростає
Фото: лікар (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

У Китаї за вчора виявили 118 нових випадків зараження коронавірусом, з них 106 випадків зафіксовані всередині країни. Кількість заражених стрімко зростає в провінції Цзілінь.

Про це повідомив Держкомітет охорони здоров'я КНР, передає агентство "Сіньхуа".

Новим епіцентром внутрішніх випадків зараження в понеділок стала північно-східна провінція Цзілінь, де зафіксовано зростання кількості інфікованих. За минулу добу було виявлено 43 нових хворих, у той час як за неділю минулого тижня - 30.

Раніше найбільш гостра ситуація спостерігалася в провінції Хебей на сході країни. За останню добу в Хебеї виявлено 35 нових хворих.

У зв'язку з тим, що на території Хебей знаходиться Пекін ввели обмеження на в'їзд у столицю.

Нагадаємо, місія експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в четвер, 14 січня, почала вивчення походження коронавірусу у китайському місті Ухань.

Раніше повідомлялося, що Китай схвалив прибуття експертів ВООЗ для вивчення походження COVID-19.

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