Пекин обвинил Запад в двойных стандартах из-за санкций ЕС

Китай выражает сожаление и решительно выступает против неоправданных санкций Европейского Союза против китайских компаний.
Об этом заявила спикер Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Мао Нин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на китайское агентство Xinhua.
Выступая на ежедневном брифинге, спикер прокомментировала новый раунд санкций против России, объявленный Европейским Союзом и Великобританией. На этот раз в санкционный список также были внесены компании из Китая и Объединенных Арабских Эмиратов.
Мао отметила, что в вопросе "украинского кризиса", Китай последовательно выступает за продвижение мирных переговоров.
"Китай никогда не поставлял летального оружия сторонам конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения", - сказала представитель китайского МИД.
Она также подчеркнула, что нормальные обмены и сотрудничество между китайскими и российскими компаниями не должны нарушаться или испытывать негативное влияние, и добавила, что большинство стран, включая европейские государства и США, продолжают торговать с Россией.
По мнению Мао, европейским странам следует прекратить применять двойные стандарты в вопросах торговли и экономического сотрудничества с Россией и не наносить ущерб законным интересам китайских компаний.
"Китай будет принимать необходимые меры для решительной защиты своих законных прав и интересов", - отметила спикер китайского внешнеполитического ведомства.
Китай официально не предоставляет России военную помощь для войны против Украины. Однако расследователи разоблачили много фактов поставки китайскими производителями комплектующих, из которых в России изготавливали различное вооружение. Также ВСУ неоднократно брали в плен граждан Китая, которые воевали на стороне агрессора против Украины.
В ноябре 2024 года агентство Bloomberg сообщило о подготовке ЕС нового пакета санкций против российских и китайских компаний, которых подозревают в разработке и поставке дронов, используемых против Украины.
20 мая 2025 года ЕС принял 17-й пакет санкций против России. Под ограничения попали 200 судов "теневого" флота РФ, а также российские и китайские предприятия, которые помогают оборонной промышленности агрессора и поставляют компоненты для производства Россией беспилотников.
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