Пекин обвинил Запад в двойных стандартах из-за санкций ЕС

Выступая на ежедневном брифинге, спикер прокомментировала новый раунд санкций против России, объявленный Европейским Союзом и Великобританией. На этот раз в санкционный список также были внесены компании из Китая и Объединенных Арабских Эмиратов.

Мао отметила, что в вопросе "украинского кризиса", Китай последовательно выступает за продвижение мирных переговоров.

"Китай никогда не поставлял летального оружия сторонам конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения", - сказала представитель китайского МИД.

Она также подчеркнула, что нормальные обмены и сотрудничество между китайскими и российскими компаниями не должны нарушаться или испытывать негативное влияние, и добавила, что большинство стран, включая европейские государства и США, продолжают торговать с Россией.

По мнению Мао, европейским странам следует прекратить применять двойные стандарты в вопросах торговли и экономического сотрудничества с Россией и не наносить ущерб законным интересам китайских компаний.

"Китай будет принимать необходимые меры для решительной защиты своих законных прав и интересов", - отметила спикер китайского внешнеполитического ведомства.