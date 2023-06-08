Пекин давит на ЕС с целью избежать санкций против китайских компаний, - Bloomberg

В последние недели китайские дипломаты встречались со своими европейскими коллегами в Брюсселе и Пекине в рамках кампании, направленной на то, чтобы убедить чиновников отказаться от черного списка, сообщают источники. Европейская комиссия рассматривает меры в отношении восьми китайских фирм, которые, "непосредственно поддерживают военно-промышленный комплекс России".

По словам одного из источников, после того, как предложения были обнародованы, китайские дипломаты встретились со своими европейскими коллегами в Брюсселе. С тех пор Китай поднял этот вопрос перед дипломатами ЕС в Пекине, сказал один из источников, добавив, что китайская сторона пригрозила возмездием, если экспортные ограничения будут продолжены.

В прошлом месяце официальный представитель министерства Ван Вэньбинь заявил, что экономическая торговля его страны с Россией была "полностью честной". "Если упомянутые вами сообщения верны, действия ЕС серьезно подорвут взаимное доверие и сотрудничество Китая и ЕС, а также углубят раскол и конфронтацию в мире", - добавил он.

Запланированные санкции

Меры ЕС могут быть введены, хотя отношения Китая с ЕС, казалось, стабилизировались после того, как санкции ЕС в отношении китайских чиновников в связи с нарушениями прав человека сорвали инвестиционный договор. С тех пор Си Цзиньпин вступил на третий срок в октябре, лидеры Германии и Франции посетили Пекин, а председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен попыталась снизить напряженность, предложив странам "избавиться от рисков", а не "отделиться" от второй крупнейшей экономики мира.

Новый обмен мерами между ЕС и Китаем может осложнить запланированный визит премьер-министра Китая Ли Цяна в Германию в конце этого месяца, а также предполагаемую поездку главы ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля в Китай в июле, которая первоначально была назначена на апрель, но отменена из-за COVID.

Китай сталкивается с растущим списком санкций, тарифов и экспортного контроля со стороны США и их союзников по мере роста геополитической напряженности. Пекин изо всех сил пытался реагировать таким образом, чтобы Китай выглядел жестким, не отпугивая иностранные компании и не нанося ущерб национальным цепочкам поставок.

По словам одного из знакомых, любые ответные меры на последние меры ЕС, скорее всего, должны быть направлены против блока на институциональном уровне.

Посол Китая в ЕС Фу Цун в интервью, опубликованном в прошлом месяце на сайте посольства Китая в ЕС, заявил, что Пекин по-прежнему хочет решить проблему "совместно". Он призвал блок представить доказательства того, что китайские компании занимались деятельностью в обход европейских санкций в отношении России.

"Если европейская сторона введет санкции против китайских компаний, не предоставив нам никаких веских доказательств, - добавил он, - то мы обязательно ответим".