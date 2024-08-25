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Пекин планирует выдвинуть США требования по Тайваню в ходе визита Салливана, - МИД Китая

Воскресенье 25 августа 2024 13:29
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Пекин планирует выдвинуть США требования по Тайваню в ходе визита Салливана, - МИД Китая Фото: советник президента США по нацезопасности Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Китай намерен призвать США воздержаться от вмешательства в конфликты в Южнокитайском море и выдвинуть требования по Тайваню во время визита советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в Пекин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CCTV.

Представитель Департамента стран Северной Америки и Океании МИД Китая заявил, что его территориальный суверенитет и права в Южнокитайском море имеют историческое и правовое основание.

По его словам, страны, окружающие Южнокитайское море, обладают достаточной уверенностью и мудростью, чтобы самостоятельно решать свои проблемы.

"Внешние страны не должны предпринимать никаких действий, которые могут спровоцировать конфликт или обострить ситуацию", - подчеркнул он и намекнул на поддержку США и их союзников в усилиях региональных государств по защите своего суверенитета от территориальных претензий Китая.

Визит Салливана в Китай

Ранее издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что на следующей неделе Салливан посетит Китай, где планирует встретиться с министром иностранных дел Ван И.

При этом отмечалось, что визит может стать основой для предстоящей встречи между президентом Джо Байденом и китайским лидером Си Цзиньпином.

Подробнее о лидере Китая Си Цзиньпине и его пути к власти можете узнать в материале РБК-Украина.

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