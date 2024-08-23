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Салливан едет в Китай обсудить предстоящую встречу Байдена и Си Цзиньпиня, - Axios

Пятница 23 августа 2024 16:10
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Салливан едет в Китай обсудить предстоящую встречу Байдена и Си Цзиньпиня, - Axios Фото: Джейк Салливан (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

На следующей неделе советник по национальной безопасности США Джейк Салливан посетит Китай, где планирует встретиться с министром иностранных дел Ван И.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Три источника издания, которые ознакомленные с этим вопросом, рассказали, что этот визит может стать основой для предстоящей встречи между президентом Джо Байденом и китайским лидером Си Цзиньпином. Она может состояться позже в этом году.

Визит Салливана, намеченный на 27-29 августа, состоится на фоне обострения двусторонних отношений между США и Китаем.

Байден стремится установить прочные двусторонние отношения с Пекином, хотя конкуренция с Китаем остается ключевым элементом его внешней политики.

Издание напоминает, что встречи Салливана с китайскими официальными лицами уже проходили в Риме, Люксембурге, Вене и Бангкоке, где обсуждались вопросы военного напряжения в мире, роль Китая на Ближнем Востоке и война России против Украины. Недавно экономическая делегация США посетила Пекин для обсуждения финансовой стабильности и глобального роста.

Предполагается, что предстоящий визит Салливана в Китай может стать важным шагом в налаживании дальнейшего диалога между странами.

Отношения США и Китая

Отношения между США и Китаем значительно обострились по сравнению с началом прошлого десятилетия. В 2019 году они ухудшились из-за торговой войны, которую инициировал тогдашний президент США Дональд Трамп. Пандемия COVID-19 еще больше усложнила отношения, поскольку США обвинили Китай в ненадлежащем реагировании на вспышку вируса.

С приходом к власти Джо Байдена в 2021 году ситуация не улучшилась. Была продолжена стратегическая конкуренция США с Китаем, в том числе в области внедрения новых технологий, включая военные инициативы.

С началом полномасштабного вторжения России Украину США начали активно поддерживать украинцев в их борьбе против оккупантов, однако Китай пытался всячески разрешить РФ обходить западные санкции и поддерживал некоторые нарративы Кремля.

Важными событиями стали визит Нэнси Пелоси на Тайвань в 2022 году, вызвавший сильную реакцию со стороны Китая, а также инцидент со шпионским шаром в 2023 году. Однако, несмотря на напряженность, Байден и Си Цзиньпин встретились в ноябре прошлого года, пытаясь улучшить двусторонние отношения. Тогда лидеры государств договорились возобновить некоторые процессы коммуникации, включая военные контакты. Примечательно, что это не отразилось на снижении конкуренции и взаимном недоверии между ними.

Отметим, что из-за расширения ядерных возможностей Китая Байден утвердил новую ядерную стратегию США и усилил ее. В то же время, страна обеспокоена тем, что Россия активно срабатывает с Китаем, а также Ираном и КНДР. Это, прежде всего, позволяет агрессору покупать в обход санкций оружие, которое используется против украинского народа.

Подробнее о лидере Китая Си Цзиньпине и его пути к власти можете узнать в материале РБК-Украина.

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