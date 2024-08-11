"Вечный" лидер. Кто такой Си Цзиньпин и как он пришел к власти в Китае

За более 10 лет на посту главы КНР Си Цзиньпин сконцентрировал в своих руках всю власть над партией, государством и вооруженными силами. После внесения изменений в конституцию он получил возможность управлять страной неограниченное количество времени. В Китае Си называют лидером нации наравне с "великим кормчим" Мао Цзэдуном.

Подробнее о биографии Си Цзиньпина и его пути к власти – в материале РБК-Украина .

Содержание:

Ранние годы. "Красный принц" на трудовом перевоспитании

Си Цзиньпин родился в 1953 году в семье влиятельного государственного деятеля. Его отец революционер и коммунист Си Чжуньсюн был близок к первому руководителю КНР Мао Цзэдуну и после основания Республики занимал должность заместителя председателя Госсовета.

Детство Си Цзиньпина прошло в элитном районе Пекина, где проживали партийные руководители. Таких как он называли "красными принцами" или "кронпринцами" – родственники государственных лидеров, которые получают в "наследство" высокие должности или бизнес.

Однако в начале 1960-х отца Си Цзиньпина обвинили в антипартийном заговоре, отстранили от должности и арестовали. В КНР началась Великая пролетарская культурная революция под руководством Мао, целью которой было очищение китайского общества от "остатков капиталистических и традиционных элементов".

Дом семьи Си разграбили, мать будущего лидера Китая была вынуждена публично осудить своего мужа как врага революции. По некоторым данным, одну из сестер Си довели до самоубийства.

Фото: Си происходит из привилегированной семьи (Getty Images)

Самого Си Цзиньпина отправили в село по программе Мао, которая предусматривала "трудовое перевоспитание" привилегированной молодежи из крупных городов в сельской местности. 15-летний юноша уехал в провинцию Шенси и на протяжении 6 лет работал в коммуне на сельскохозяйственных работах.

Впоследствии в поселке, где находился Си Цзиньпин, был создан музей. Его посетителям рассказывают, что парень носил навоз на поля, чинил дамбы и дороги. Жил в пещере, а его кровать была полна паразитов. Вечером после трудового дня Си Цзиньпин посвящал время чтению работ Мао Цзэдуна.

В селе Си установил хорошие отношения с жителями, что способствовало его продвижению в политической карьере.

Восхождение к руководящим должностям в Компартии

Си Цзиньпин присоединился к Коммунистической партии Китая (КПК) после 8 неудачных попыток из-за ареста отца. Сначала был избран секретарем сельской партийной организации. В 1975 году поступил в Пекинский университет Цинхуа на специальность "химическая инженерия".

К слову, отца Си реабилитировали в 1977 году и назначили губернатором провинции Гуандун.

После учебы Си Цзиньпин начал карьеру с должности секретаря Канцелярии Госсовета КНР у бывшего подчиненного его отца Ген Бяо. Однако там он работал недолго и был направлен в провинцию Хэбэй на должность заместителя партийного секретаря округа Чжендин.

Впоследствии Си работал в четырех провинциях: Хэбэй (1982-1985), Фуцзянь (1985-2002), Чжэцзян (2002-2007) и Шанхай (2007). Занимал высокие партийные должности, также был губернатором нескольких провинций.

Фото: Си занимал высокие партийные должности с 1980-х (Getty Images)

В 1985 году посетил США. Он поехал в Айову, чтобы исследовать сельское хозяйство. Ночевал в доме обычной местной жительницы.

С 1998 по 2002-й Си изучал марксистскую теорию и идеологическое образование в Университете Цинхуа, получил степень доктора права и идеологии.

Си Цзиньпин поднялся по партийной лестнице КПК до национального уровня, когда в 2002 году был избран членом Центрального комитета 16-го созыва. Он смог привлечь внимание высшего руководства страны и СМИ благодаря своей жесткой антикоррупционной политике по отношению к чиновникам в Чжэцзяне.

В 2007 году вошел в состав секретариата ЦК КПК. Уже тогда о Си Цзиньпине начали говорить как о следующем лидере республики после Ху Цзиньтао (председатель КНР в 2003-2013 годах). В последующие годы работал на должностях заместителя председателя КНР, заместителя председателя Военного совета ЦК КПК.

В ноябре 2012 на 18-м пленуме ЦК КПК Си Цзиньпин был избран генеральным секретарем Коммунистической партии Китая. В марте следующего года Китайское собрание народных представителей провозгласило его новым Председателем КНР.

Как Си "узурпировал" власть в КНР

Правление Си ознаменовалось развертыванием экономических реформ и началом широкой программы борьбы с коррупционерами, когда были арестованы влиятельные чиновники и партийные деятели.

При этом лидера КНР обвиняли в том, что он использовал антикоррупционную кампанию как политический инструмент для устранения потенциальных оппонентов и консолидации власти.

Также начал борьбу с "инакомыслием": гражданские свободы сократились и усилилась цензура.

Си Цзиньпин заявил, что все государственные СМИ должны "воплощать волю партии и защищать ее авторитет". Были введены ограничения в интернете и заблокирован доступ к ряду сайтов (Google, YouTube, Facebook, Instagram и т.д.). В то же время популярное приложение TikTok, запущенное в КНР, власти многих стран называют возможным элементом китайской разведки и инструментом пропаганды.

В октябре 2016 года Коммунистическая партия присвоила Си статус "основного лидера", который ранее предоставляли только Мао Цзэдуну, Дэн Сяопину и Цзян Цзэминю.

Год спустя КПК проголосовала за закрепление в уставе партии имени и идеологии лидера КНР – "Мнение Си Цзиньпина о социализме с китайскими особенностями в новую эру". Такой чести раньше был удостоен лишь "великий кормчий" Мао. Позднее идеология Си также была закреплена в конституции.

Власть Си Цзиньпина еще больше усилились после того, как партия приняла "историческую резолюцию", восхваляющую его "решающую роль" в обновлении китайской нации. В документе приветствуются усилия Си по борьбе с бедностью и коррупцией.

В марте 2018 года в конституцию Китая были внесены поправки, отменившие ограничения на два срока пребывания в должности главы КНР.

Следует отметить, что эти ограничения были разработаны с целью не допустить появления "вечного" лидера, как Мао Цзэдун, сделав упор на коллективное руководство, а не на единоличное правление и культ личности.

Фото: Си возглавляет Китай третий срок подряд (Getty Images)

На съезде КПК в 2022 году Си Цзиньпин был третий раз переизбран на должность генсекретаря партии. Тогда же он рассказал о намерении сделать Китай современным социалистическим государством к 2035 году, а к 2049 году привести нацию к позициям "лидера в мире с точки зрения совокупной национальной силы и международного влияния".

После "обнуления" сроков Си смог остаться на высшем руководящем посту на третью каденцию. За его кандидатуру в 2023 году проголосовали все 2 952 делегата Всекитайского собрания.

Таким образом, Си Цзиньпин сосредоточил в своих руках достаточную власть для того, чтобы формировать состав политбюро по своему усмотрению. Хотя формально в Китае существует несколько политических сил, конституция закрепляет руководящую роль именно Коммунистической партии. Большинство своих полномочий Си получает как глава КПК и Центрального военного совета.

В то же время он использует пост верховного лидера, чтобы представлять себя лицом Китая, проводя активную внешнюю политику и стремясь закрепить за КНР статус "великого государства".

При подготовке материала использовались: публикации BBC, Asia Society Policy Institute, The Nikkei, Bloomberg.