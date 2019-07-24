ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пекін назвав причину появи військових літаків РФ і КНР над Японським морем

Новини » Політика    24.07.2019 - 09:03
Пекін назвав причину появи військових літаків РФ і КНР над Японським морем
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Китай направив два бомбардувальника H-6K з двома російськими Ту-95

У Міністерстві оборони КНР заявили, що повітряно-космічні сили Росії і військово-повітряні сили Китаю провели патрулювання над Японським і Східно-китайським морями в рамках річного плану взаємодії. Про це повідомляє AP.

У міністерстві вважають, що китайські та російські літаки провели патрулювання, не заходячи в повітряний простір інших країн. Китай направив два бомбардувальника H-6K з двома російськими Ту-95, щоб "поглибити і розвинути" стратегічне партнерство.

"Це патрулювання не було спрямоване проти будь-яких "третіх" країн", - додав він.

Нагадаємо, вчора Південна Корея відкривала попереджувальний вогонь по військовим літакам РФ. Міністерство національної оборони Південної Кореї повідомило, що літаки РФ порушили повітряний простір біля східного узбережжя у вівторок.

Росія відкинула звинувачення в порушенні повітряного простору, однак пізніше принесла вибачення і припустила, що це сталося "через технічну помилку".

РБК-Україна писало, що в понеділок, 15 липня, Фінляндія підняла в повітря винищувачі Hornet для ідентифікації трьох російських літаків над Балтійським морем. Літаки піднялися для ідентифікації російських Ту-160, А-50 і Су-35. Проте тоді обійшлося без порушення повітряного простору.

Росія заявила про захоплення Північною Кореєю її судна в Японському морі Заявки на отримання паспортів РФ подали близько 30 тис. жителів ОРДЛО
Новини України Російська ФедераціяЯпоніяКитай
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся