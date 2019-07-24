Пекін назвав причину появи військових літаків РФ і КНР над Японським морем

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Китай направив два бомбардувальника H-6K з двома російськими Ту-95

У Міністерстві оборони КНР заявили, що повітряно-космічні сили Росії і військово-повітряні сили Китаю провели патрулювання над Японським і Східно-китайським морями в рамках річного плану взаємодії. Про це повідомляє AP.

У міністерстві вважають, що китайські та російські літаки провели патрулювання, не заходячи в повітряний простір інших країн. Китай направив два бомбардувальника H-6K з двома російськими Ту-95, щоб "поглибити і розвинути" стратегічне партнерство.

"Це патрулювання не було спрямоване проти будь-яких "третіх" країн", - додав він.

Нагадаємо, вчора Південна Корея відкривала попереджувальний вогонь по військовим літакам РФ. Міністерство національної оборони Південної Кореї повідомило, що літаки РФ порушили повітряний простір біля східного узбережжя у вівторок.