Пекин и Тайбэй ссорятся из-за разрыва подводного кабеля вблизи Тайваня, - Reuters

Береговая охрана Тайваня подозревает, что китайское судно повредило кабель у северного побережья острова в конце прошлой недели, однако следователи не смогли подняться на борт для расследования из-за плохой погоды. Владелец судна в разговоре с агентством отметил, что нет никаких доказательств его причастности к этому инциденту.

Тайваньская береговая охрана "не исключает возможности", что судно, которое зарегистрировано в Камеруне и Танзании, но принадлежит гонконгской компании, занималось деятельностью в "серой зоне". Однако ведомство не предоставило никаких прямых доказательств этого.

"Клеймо зла"

Поздно вечером в среду, 8 января, китайское Управление по делам Тайваня заявило, что повреждение подводных кабелей является "обычной морской аварией", а Тайвань выдвигает обвинения "на пустом месте" и намеренно раздувает "так называемую угрозу серой зоны со стороны материка".

В ответ на это заявление Тайваньский совет по делам материкового Китая заявил, что дело расследуется и будет рассматриваться на базе полученных доказательств.

"На международном уровне китайские корабли, ходящие под удобными флагами, имеют на себе клеймо зла", - говорится в заявлении. Это отсылка на недавнее повреждение подводных кабелей в Балтийском море.

В Совете напомнили, что Тайвань уже сталкивался с повреждением кабелей, ведущих к островам Кинмен и Мацу. Эти территории расположены вблизи китайского побережья, но контролируются Тайбэем.

"Конечно, правительство (Тайваня) должно быть осторожным в решении этого вопроса", - добавили они.

Ранее Тайвань неоднократно жаловался на деятельность Китая в "серой зоне" вокруг острова, призванную оказывать на него давление без прямой конфронтации. В частности, случались облеты на китайских воздушных шарах и дноуглубительные работы на песке.

Ранее сообщалось, что повреждение кабеля вблизи Тайваня произошло 3 января возле порта Килунг, а виновник - грузовое судно Shunxing39.