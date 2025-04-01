"Вечный друг" России Китай хочет участвовать в мирных переговорах по Украине

Китай подтвердил принцип вечной дружбы с Россией. Пекин также хотел бы активного участия по урегулированию "украинского кризиса" (как в Китае называют войну России против Украины).

Об этом заявил глава МИД Китая Ван И, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью РИА Новости.

Друзья навек

"Принцип "навеки друзья и никогда - враги", зафиксированный в китайско-российском Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, служит прочной правовой основой для продвижения стратегического сотрудничества", - сказал он.

Ван И находится с трехдневным визитом в Москве для переговоров о стратегическом сотрудничестве.

Китай и Россия объявили о стратегическом партнерстве "без ограничений" за несколько дней до вторжения в Украину в феврале 2022 года.

За последнее десятилетие председатель КНР Си Цзиньпин встречался с Владимиром Путиным более 40 раз, и с тех они договорились углублять связи и сотрудничать по таким вопросам, как Тайвань, Украина и общее соперничество с Соединенными Штатами.

Ван И сказал, что нынешние глобальные условия обязывают крупные державы выступать в качестве стабилизирующих факторов, поэтому отрадно, что Россия и США предприняли шаги по улучшению отношений.

Ван И также отверг идею о том, что президент США Дональд Трамп пытается поддержать Россию, чтобы настроить ее против Китая, осудив такие идеи как "рецидив устаревшего конфронтационного и блокового мышления".

Переговоры по Украине

Ван сказал, что недавние переговоры о прекращении огня в Украине уже принесли определенные результаты и должны продолжаться, несмотря на расхождения во взглядах и сложную ситуацию на поле боя.

Он добавил, что мирное соглашение должно быть обязательным и приемлемым для всех сторон, и повторил, что Пекин готов сыграть свою роль в урегулировании "конфликта в Украине"

Си Цзиньпин настаивал на более активном участии Китая в мирных переговорах с первых дней войны, третья годовщина которой отмечалась в феврале. Пекин предложил самостоятельно и совместно с Бразилией общие принципы прекращения войны, однако его идеи были встречены прохладно.

"Мы выступаем за искоренение причин кризиса путем диалога и переговоров, достижение в конечном счете приемлемого для всех вовлеченных сторон справедливого, долгосрочного, обязывающего мирного соглашения, что позволило бы добиться по-настоящему прочного мира и стабильности в Евразии и во всем мире", - заявил Ван.

Таким образом он по сути повторил позицию Москвы, которая настаивает на том, что завершения войны нужно убрать ее "первопричины" - т.е. существование суверенной Украины.