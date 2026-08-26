"Адские санкции" Грэма могут принять в сентябре: у Зеленского оценили шансы

В Конгрессе США сохраняется двухпартийная поддержка санкционного законопроекта Линдси Грэмма, а его принятие может быть рассмотрено уже в сентябре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного президента Украины по санкционной политике Владислава Власюка в эфире телемарафона.
По словам Власюка, на следующей неделе Палата представителей США возвращается к работе. Украинская сторона намерена воспользоваться этим для активизации переговоров с американскими конгрессменами.
Власюк отметил, что планирует работать в США над поддержкой документа и убеждать законодателей в необходимости его принятия.
"Нас интересует инструментарий, который появится для давления на Россию и в то же время на Иран. Будем убеждать конгрессменов, что это действительно нужно для Украины и для победы Украины", - сказал он.
Уполномоченный президент по вопросам санкционной политики добавил, что в Конгрессе США остается значительная двухпартийная поддержка усиления давления на Россию. В то же время, окончательные сроки голосования зависят от дальнейшего прохождения документа через американский парламент.
Отдельно соратник Линдси Грэма заявил, что закон о санкциях против РФ может быть принят уже в сентябре.
Для Украины это может стать дополнительным инструментом давления на Россию, если документ получит необходимую поддержку американских законодателей.
Напомним, 7 августа Сенат США одобрил законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана, одним из соавторов которого был покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм. Документ поддержали 86 сенаторов.
Законопроект предусматривает санкции против российского руководства, банков, энергетического сектора, олигархов и "теневого флота". Также он дает возможность внедрять высокие пошлины против стран, продолжающих покупать российские энергоносители.
Теперь законопроект был направлен на рассмотрение в Палату представителей.
Украина надеется, что США могут уже в сентябре 2026 года ввести новый пакет жестких санкций против России. В украинских властях считают, что готовящиеся в Вашингтоне ограничения могут оказаться значительно строже действующих санкций Европейского Союза.