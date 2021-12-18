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У Печерському районі Києва горів ресторан

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві сталася пожежа на вулиці Архітектора Городецького в Печерському районі. Загорівся ресторан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київ Оперативний.

Йдеться про ресторан "Ватра", який розташований на вулиці Архітектора Городецького. Заклад горить прямо зараз. На місці працюють співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Про жертви і постраждалих поки не повідомляється.

Оновлено

Пізніше в головному управлінні ДСНС по Києву повідомили, що в ресторані спалахнув дах окремої одноповерхової будівлі. Площа пожежі становила 30 квадратних метрів.

На момент прибуття пожежників усі відвідувачі залишили заклад та перебували на вулиці. Займання було локалізовано о 15:23 та повністю ліквідовано за п'ять хвилин.

Жертв та постраждалих внаслідок пожежі немає. Причини займання встановлюють правоохоронці.


Фото: пожежу у ресторані "Ватра" у Києві загасили (facebook.com/DSNSKyiv)

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Києві на Гідропарку сталася пожежа - спалахнула плавуча лазня.

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КиївПожежа