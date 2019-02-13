У ГПУ заявили про повторний арешт майна Захарченка

Фото: Віталій Захарченко (УНІАН)

Відповідне рішення слідчий суддя ухвалив 7 лютого

Генеральна прокуратура України заявляє, що Печерський районний суд Києва повторно наклав арешт на майно підозрюваного у злочинах проти Майдану екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, який був скасований 30 січня. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Радіо Свобода".

Вказано, що відповідне рішення слідчий суддя ухвалив 7 лютого за клопотанням слідчого.

Крім того, прокурор 1 лютого подав апеляційну скаргу на ухвалу цього ж суду, який наприкінці січня скасував арешт, накладений на 26 об’єктів нерухомості, пов’язаних із Захарченком, у рамках справи про незаконне збагачення і відмивання грошей. Однак суд її поки що не розглянув, зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше Печерський райсуд Києва скасував арешт, накладений на майно нідерландської компанії "Фонд Адміністративне бюро LVV" у рамках провадження про незаконне збагачення і відмивання грошей екс-міністром МВС Віталієм Захарченком.

Так, арешт був знятий з будинків і земельних ділянок у Київській і Донецькій областях, а також двох машиномісць.

Як писало РБК-Україна, генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що на майно Захарченко буде повторно накладено арешт.

Додамо, пізніше Луценко заявив, що ГПУ подала чергове клопотання про арешт майна екс-глави МВС.