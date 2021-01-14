Друкарський верстат в рік кризи: грошова маса зросла на 400 млрд гривень

Обсяг грошової маси в Україні за грудень 2020 року зріс на 4,7% до 1 850,5 млрд гривень. За весь рік грошова маса зросла на 28,7% (на 412,2 млрд гривень).

Про це повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, у 2020 році стрімко рас один з компонентів грошової маси - готівкові гроші в обігу поза банками. Обсяг готівки поза банками збільшився на 34,2% (на 131,3 млрд грн) до 515,7 млрд грн.

Грошовий агрегат М0 включає готівкові кошти в обігу поза банками. Грошовий агрегат М1 - грошовий агрегат М0 та переказні депозити в національній валюті. Грошовий агрегат М2 - грошовий агрегат М1 та переказні депозити в іноземній валюті й інші депозити. Грошовий агрегат М3 (грошова маса) - грошовий агрегат М2 та цінні папери, крім акцій.

Нагадаємо, за даними НБУ, станом на 1 жовтня 2020 року у готівковому обігу України перебувало готівки на суму 515,8 млрд грн. З початку цього року готівка в обігу виросла на 90,8 млрд грн, або на 21,4%.

Нагадаємо, влітку 2020 року заступник голови НБУ Дмитро Сологуб зазначив, що ставка НБУ (6,0%) знаходиться нижче нейтрального рівня, тобто Україна вже перебуває у фазі м'якої монетарної політики.