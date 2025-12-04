НДС для ФОП введут, но не скоро: в Минфине назвали возможные сроки

Марченко пояснил, что есть задача "выровнять правила игры" для предпринимателей на упрощенной основе и субъектов хозяйствования, которые являются плательщиками НДС.

"Вы знаете, что у нас упрощенная система налогообложения - это не только предоставление услуг малыми предприятиями, консалтинг и другие виды деятельности. Это также способ уклонения от уплаты налогов крупными недобропорядочными бизнесами, которые просто используют "упрощенцев", - заявил он.

"Сюрприз" для ФОПов

Марченко отметил, что избежать изменений в упрощенной системе налогообложения, мол, "невозможно". По этому вопросу была непростая дискуссия с Международным валютным фондом.

Предприниматели будут иметь время - будет переходный период до 2027 года, с максимальными разъяснениями логики и причин. Марченко добавил, что не думает, что это была бы "какая-то неожиданность".

"Если вы посмотрите планы, которые Министерство финансов готовит годами, они тоже включали эту норму. Такие меры не популярны, но они важны. И этот период у нас не было возможностей переговорного маневра, чтобы снять их с обсуждения", - отметил он.

Министр также добавил, что в Украине нужно усиливать возможность собирать налоги. Налоги нужны для замещения части внешнего финансирования. Правительство должно демонстрировать партнерам, что делает свою "домашнюю работу" по мобилизации доходов населения.

"Потому что, если вы привлекаете 45 млрд долларов в год (а в этом году будет более 50 млрд), вы должны показать, что делаете свою работу в части внутренних мероприятий. Это шаг, на который мы должны были пойти", - заявил он.

Налогообложение посылок

"Веселые времена" ждут не только ФОПов. Рада все же примет законопроект по налогообложению доходов с цифровых платформ - он уже в парламенте. Также начнется налогообложение международных посылок стоимостью до 150 евро.

"Разговоры об этом мы начали еще два года назад. Некоторым это не понравилось. Но оказалось, что большинство маленьких посылок, которые завозятся в Украину, едут из одной страны, которая в геополитическом смысле иногда недружественна к Украине", - пояснил он, намекая на Китай.

Более того, уверяет Марченко, из-за этих посылок большинство операторов, которые завозят и продают свою продукцию легально, якобы оказались неконкурентноспособными - из-за засилья импортной продукции, что существенно влияет на платежный баланс Украины.

Поэтому в Украине позже вообще будет введена так называемая "европейская" практика налогообложения - это когда физическое лицо-покупатель товара платит налог сразу на этапе покупки в магазине. Так это работает в ЕС.

"Мы и так должны были к этому прийти, просто придем уже через год. Не прямо с 1 января. У нас будет время для того, чтобы подготовиться и перестроиться", - резюмировал он.