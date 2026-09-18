НДС на базовые товары нужно снижать, а не повышать, - Терехов

Терехов возглавляет Ассоциацию прифронтовых общин, которая выступает за повышение минимальных зарплат и пенсий и снижение НДС на социально важные товары.

"О товарах первой необходимости - нужно снизить НДС на базовые продукты питания и лекарства с 20% до 5%. Это даст мультипликативный эффект и поддержит местного производителя", - заявил городской голова Харькова.

В то же время он подчеркнул, что само по себе снижение налога еще не гарантирует более низкие цены на полках.

"Но нужно ограничить наценку в сетях, чтобы разницу не забирали себе ритейлеры - и жесткий контроль со стороны контролирующих органов, не коррупция, а именно контроль", - добавил он.

Где взять деньги для бюджета

Терехов признает, что бюджетные решения - это функция правительства, а главный приоритет сейчас - военные нужды. Но, по его мнению, деньги в стране есть, если искать их системно.

Он перечислил несколько направлений:

подробно проанализировать бюджет и отменить программы, без которых можно обойтись;

пересмотреть штаты органов государственной власти и чиновников;

оценить поступления, теневые схемы и коррупцию;

договориться, как релоцированный за границу украинский бизнес будет платить налоги.

"Ресурс есть, если есть желание и необходимость", - сказал Терехов.

Почему нельзя трогать ФОПов

Отдельно городской голова Харькова отметил необходимость новой системы взаимодействия власти, крупных предприятий и малого бизнеса.

"В прошлом году хотели ввести НДС для ФОП - я тогда категорически выступил против, и мы остановили этот вопрос. ФОПы просто вымрут, уйдут в тень, доходной части не будет вообще", - отметил он.

По словам Терехова, без поддержки бизнес сначала покинет прифронтовые города и общины, затем следующие, и движение пойдет дальше на запад.

"41,6% людей - за чертой бедности. А начинали войну с 20%", - привел цифры городской голова Харькова.

Напомним, в Национальном банке уже оценили, как повышение НДС повлияет на цены и назвали это влияние умеренным.