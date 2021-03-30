PayPal запускає розрахунки криптовалютами

За його словами, з 30 березня клієнти PayPal з США зможуть використовувати криптовалюту для оплати. Користувачі, у яких є біткойни, Ethereum, Bitcoin Cash і Litecoin, зможуть конвертувати їх в фіатні (традиційні) валюти в момент покупки.

Очікується, що найближчим часом сервіс стане доступний у всіх 29 млн торгових точок, які працюють з PayPal.

"Це перший випадок, коли ви може безперешкодно використовувати криптовалюту, як кредитну або дебетову карту в своєму гаманці PayPal", - зазначив Шульман.

PayPal не буде брати комісію за транзакції і дозволить використовувати тільки одну криптовалюту для кожної окремої покупки.