Міжнародна платіжна система PayPal запускає розрахунки криптовалютами. Такі транзакції будуть доступні користувачам PayPal, які тримають на своїх акаунтах біткойни, Ethereum, Bitcoin Cash і Litecoin.
Про це повідомив президент PayPal Ден Шульман, передає Reuters.
За його словами, з 30 березня клієнти PayPal з США зможуть використовувати криптовалюту для оплати. Користувачі, у яких є біткойни, Ethereum, Bitcoin Cash і Litecoin, зможуть конвертувати їх в фіатні (традиційні) валюти в момент покупки.
Очікується, що найближчим часом сервіс стане доступний у всіх 29 млн торгових точок, які працюють з PayPal.
"Це перший випадок, коли ви може безперешкодно використовувати криптовалюту, як кредитну або дебетову карту в своєму гаманці PayPal", - зазначив Шульман.
PayPal не буде брати комісію за транзакції і дозволить використовувати тільки одну криптовалюту для кожної окремої покупки.
Нагадаємо, в 2019 році PayPal відмовився від участі в проекті кріптовалюти Facebook.
А в минулому році повідомлялося, що Україна відновила переговори з PayPal. На сьогодні користувачам з України функціонал цієї платіжної системи не доступний повною мірою.