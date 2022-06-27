PayPal продовжив період без комісій для користувачів з України
Міжнародна платіжна система PayPal продовжила період, протягом якого буде обслуговувати українців без комісій, до вересня 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
За його словами, за три місяці роботи PayPal українці створили понад 200 тисяч акаунтів, відправили і отримали платежі більш ніж на 200 млн доларів. За допомогою цієї системи українці можуть підтримувати рідних за кордоном і збирати пожертви на армію з усього світу.
Він також зазначив, що наступним кроком має стати запуск PayPal і для бізнес-акаунтів.
"Дакую CEO PayPal Дену Шульману за підтримку України і близько півмільярда доларів, які за сприяння компанії надійшли на рахунки благодійних організацій, які допомагають українцям по всьому світу", - додав Федоров.
Нагадаємо, в середині березня PayPal повноцінно запрацював в Україні.
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