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Паводок в Украине. В ГСЧС предупредили о повышении уровня воды в ближайшие дни

Фото: в ГСЧС предупредили о повышении уровня воды в ближайшие дни (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине ожидается прохождение максимального уровня паводка на Десне. Возможно затопление ряда сел и нарушение транспортного сообщения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Как отмечается в ГСЧС, 20-22 апреля ожидается прохождение максимального уровня половодья на Десне возле поселка Макошино высотой 740-750 см над нулем поста с последующим:

  • затоплением поймы;
  • затоплением территории ряда сел;
  • нарушением транспортного сообщения с приречными населенными пунктами в Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области;
  • начальным затоплением приусадебных участков и отдельных домов в Корюковском районе Черниговской области.

С 20-21 апреля в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет содержаться затопление пойменных территорий. Также отметится частичное затопление низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков в ряде приречных населенных пунктов.

С 20-21 апреля будет удерживаться затопление пойменных территорий и пониженных участков в ряде населенных пунктов:

  • на Кременчугском водохранилище в Черкасской области (III уровень опасности - красный);
  • на Кременчугском, Каменском, Днепровском водохранилищах в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областях (II уровень опасности - оранжевый).

Также возможно первоначальное затопление пойменных территорий на Каховском водохранилище в ряде населенных пунктов в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно утренним данным ГСЧС, в Украине остаются подтопленными 1741 домохозяйств.

Тем временем в Киеве, Днепре и Запорожье предупредили о желтой воде в кранах из-за интенсивного паводка.

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