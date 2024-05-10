Павлюк: критическая фаза войны может наступить в ближайшие месяцы

По словам командующего Сухопутных войск, сейчас враг бросает на фронт всю боеспособную технику, которую имеет, чтобы испытать истощенные и недостаточно обеспеченные украинские войска.

"Россия знает, что если мы получим достаточно оружия в течение месяца или двух, ситуация может обернуться против них", - добавил Павлюк.

Ситуация на фронте

Сейчас самые горячие бои ведутся в Донецкой и Харьковской областях.

Как заявлял ранее президент Владимир Зеленский, враг желает захватить Часов Яр до 9 мая или предстоящего визита диктатора Владимира Путина в Китай. В то же время, отражение наступления врага позволит разрушить его планы по контрнаступлению в июне. Как отмечал Зеленский, Украина способна остановить оккупантов на востоке в случае усиления поставок вооружения.

В частности, командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко предупреждал о том, что Россия планирует "неприятные сюрпризы" на неожиданных направлениях.