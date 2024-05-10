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Павлюк: критическая фаза войны может наступить в ближайшие месяцы

Фото: Александр Павлюк, командующий Сухопутными войсками (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В ближайшие два месяца может наступить критическая фаза войны. В ожидании помощи от Соединенных Штатов Америки (США) Россия бросает на поле боя всю боеспособную технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Павлюка в интервью The Economist.

По словам командующего Сухопутных войск, сейчас враг бросает на фронт всю боеспособную технику, которую имеет, чтобы испытать истощенные и недостаточно обеспеченные украинские войска. 

"Россия знает, что если мы получим достаточно оружия в течение месяца или двух, ситуация может обернуться против них", - добавил Павлюк. 

Ситуация на фронте

Сейчас самые горячие бои ведутся в Донецкой и Харьковской областях.

Как заявлял ранее президент Владимир Зеленский, враг желает захватить Часов Яр до 9 мая или предстоящего визита диктатора Владимира Путина в Китай. В то же время, отражение наступления врага позволит разрушить его планы по контрнаступлению в июне. Как отмечал Зеленский, Украина способна остановить оккупантов на востоке в случае усиления поставок вооружения.

В частности, командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко предупреждал о том, что Россия планирует "неприятные сюрпризы" на неожиданных направлениях.

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