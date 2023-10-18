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В Павлограде под Днепром прозвучали взрывы, - ОВА

Павлоград, Среда 18 октября 2023 21:35
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В Павлограде под Днепром прозвучали взрывы, - ОВА Иллюстративное фото: в Павлограде под Днепром прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В городе Павлоград Днепропетровской области сегодня, 18 октября, вечером раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака в Telegram.

"Павлоград - взрывы. Все службы на своих местах", - написал чиновник.

В Павлограде под Днепром прозвучали взрывы, - ОВАФото: Павлоград на карте (нажмите, чтобы увеличить)

Он также призвал местных жителей придерживаться информационной гигиены.

Более детальных подробностей о взрывах в областной военной администрации пока не раскрывают.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 18 октября, вечером в ряде южных и юго-восточных областей Украины объявили воздушную тревогу.

По информации Воздушных сил Вооруженных сил Украины она была связана с угрозой применения россиянами баллистического вооружения.

В частности, взрывы слышали жители Николаева. Как отмечал мэр Александр Сенкевич, они раздались далеко от города.

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