Paveway IV. Чем важны британские КАБы, которые может получить Украина

Британские КАБы

Британия согласовала рекордный пакет военной помощи для Украины на 617 млн долларов. Среди прочего, в перечне техники 1600 зенитных ракет и крылатые ракеты Storm Shadow. Кроме того, по информации журналиста Джонатана Биля, Британия хочет снабдить украинскую армию корректируемыми авиационными бомбами Paveway IV.

Paveway IV является разработкой британской компании Raytheon UK. Бомбы поступили на вооружение британской армии в 2008 году. Впервые их экспортировали в Саудовскую Аравию на сумму 150 млн фунтов.

Paveway IV – это комплект, который устанавливается на бомбу Mark 82 весом 241 килограмм, превращая ее в высокоточную. У комплекта комбинированное спутниковое лазерное наведение, которое дает возможность не только контактного или отложенного подрыва, а и воздушного.

Paveway IV (фото: Getty Images)

Польза для фронта

Из-за отсутствия крыльев эта бомба способна преодолеть относительно небольшое расстояние, если сравнивать ее с JDAM или AASM. По открытым данным, бомба может поражать цели на расстоянии около 30 км. Но расстояние зависит от высоты, а из-за большого количества вражеского ПВО на линии фронта, атаковать на меньшем расстоянии тяжело. Также отмечается, что Paveway IV – это точный боеприпас, круговое отклонение не превышает 15 метров при любой погоде в любое время суток.

Пока неизвестно, что будет использоваться в качестве носителей бомб, если украинские воздушные силы все же их получат. По словам военного эксперта Павла Нарожного, в ВС Украины есть штурмовики, бомбардировщики и истребители, на которые можно прикрепить Paveway IV.

"У нас есть для них носители. У нас управляемые авиационные бомбы сбрасывают с советских самолетов – Су-24, Су-25, Су-27. В некоторых случаях это может быть даже МиГ-29", – отметил Нарожный.