Павелко викрили на "дистанційному" голосуванні в Раді під час візиту до Риму

Картка Павелка кілька разів спрацювала в Раді, поки він перебував у Римі

Нардеп от БПП, президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко числится в списке депутатов, которые голосовали 7 февраля в парламенте, несмотря на то, что в это время он находился в Риме (Италия). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на общественное движение "ЧЕСНО".

Сообщается, что вчера Павелко отсутствовал в парламенте, хотя его карточка была зарегистрирована. Более того, по его карточке несколько раз голосовали, в частности, за изменения в Конституцию относительно интеграции Украины в ЕС и НАТО.

Между тем сам Павелко находился в Риме и принимал участие в 43-м Конгрессе УЕФА. В кулуарах конгресса он дал интервью телеканалу "Футбол 1", а также опубликовал в Facebook несколько фото с мероприятия. На запрос "ЧЕСНО" с просьбой прокомментировать ситуацию Павелко не ответил.

Напомним, ранее сообщалось, что Павелко избрали в исполком УЕФА.

На этой неделе Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции передало в Печерский районный суд 13 протоколов о нарушениях Павелко. В частности, установлены факты конфликта интересов, когда он в 2017-2018 годах лоббировал выделение 640 млн гривен на строительство футбольных площадок с искусственным покрытием.