Павелко у змові з Вілкулом вивів з держбанку понад 200 млн гривень

Фото: Олександр Вілкул (прес-служба)

Мова йде про присвоєння грошей держбанку "Родовід Банк"

Нардеп від "Опозиційного блоку" Олександр Вілкул є партнером голови Бюджетного комітету ВР Андрія Павелко по корупційній схемі з присвоєння понад 200 млн гривень держбанку "Родовід Банк". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Наші гроші".

Як наголошується, частка Вілкула та наближених до нього склала близько 30 млн доларів.

Видання нагадує: суть схеми полягала у відмиванні державних коштів через купівлю фірмою "Індастріал білдінг Компані" (ІБК, - ред.) побудованого Павелко в 2010 році на 212 млн гривень кредиту від "Родовід Банку" елітного нічного клубу Дніпра "Опера" - з подальшим її банкрутством і, отже, оголошенням неможливості погашення кредиту.

Повідомляється, що ліквідатором за заявою ІБК суд призначив людину з орбіти Вілкула Віталія Левченка. "Наші гроші" відзначають, він став організатором торгів, на яких була продана "Опера".

"Двічі торги з початковою вартістю 346,58 млн гривень були скасовані через відсутність учасників. Однак 26 серпня 2016 року відбувся фінальний аукціон. Початкова вартість вже 221,81 млн гривень знижувалася, поки фірма "Укрсаб", що належить наближеним до нардепа Олександра Вілкула, не придбала клуб всього за 24,34 млн гривень", - підкреслює видання.

При цьому автори матеріалу зазначають: за даними Фонду гарантування вкладів, після ліквідації у листопаді 2017-го ІБК її заборгованість перед "Родовід Банком" збільшилася до 321,92 млн гривень - "Набігли ще штрафи і відсотки".

"Президентська партія всіляко воює з одним з лідерів опозиції - Вілкулом. Але саме він через три роки після Майдану замикає схему виведення грошей з державного банку. Схему, яку почав нардеп від БПП Андрій Павелко. Не дивно, що ряд кримінальних проваджень з цієї історії захлинулися на перших же етапах", - резюмують "Наші гроші".

Раніше НАБУ відкрило кримінальне провадження проти Андрія Павелко - нардепу загрожує, серед іншого, тюремне ув'язнення на термін до 6 років.