Павелко в сговоре с Вилкулом вывел из госбанка более 200 млн гривен

Фото: Александр Вилкул (пресс-служба)

Речь идет о присвоении денег госбанка "Родовид Банк"

Нардеп от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул является партнером главы Бюджетного комитета ВР Андрея Павелко по коррупционной схеме по присвоению более 200 млн гривен госбанка "Родовид Банк". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "​Наші гроші".

Как отмечается, доля Вилкула и приближенных к нему составила около 30 млн долларов.

Издание напоминает: суть схемы состояла в отмывании государственных средств через покупку фирмой "Индастриал билдинг Компани" (ИБК, - ред.) построенного Павелко в 2010 году на 212 млн гривен кредита от "Родовид Банка" элитного ночного клуба Днепра "Опера" - с дальнейшим ее обанкрочиванием и, следовательно, объявленной невозможностью погашения кредита.

Сообщается, что ликвидатором по заявлению ИБК суд назначил человека из орбиты Вилкула Виталия Левченко. "Наші гроші" отмечают, он стал организатором торгов, на которых была продана "Опера".

"Дважды торги с начальной стоимостью 346,58 млн гривен были отменены из-за отсутствия участников. Однако 26 августа 2016 года состоялся финальный аукцион. Начальная стоимость уже в 221,81 млн гривен снижалась, пока принадлежащая приближенным к нардепу Александру Вилкулу фирма "Укрсаб" не приобрела клуб всего за 24,34 млн гривен", - подчеркивает издание.

При этом авторы материала замечают: по данным Фонда гарантирования вкладов, после ликвидации в ноябре 2017-го ИБК ее задолженность перед "Родовид Банком" увеличилась до 321,92 млн гривен - "Набежали еще штрафы и проценты".

"Президентская партия всячески воюет с одним из лидеров оппозиции - Вилкулом. Но именно он через три года после Майдана замыкает схему вывода денег из государственного банка. Схему, которую начал нардеп от БПП Андрей Павелко. Неудивительно, что ряд уголовных производств по этой истории захлебнулись на первых же этапах", - резюмируют "Наші гроші".

Ранее НАБУ открыло уголовное производство против Андрея Павелко - нардепу грозит, среди прочего, тюремное заключение на срок до 6 лет.