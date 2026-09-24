Пауза на год: 13 стран ЕС просят остановить принятие новых законов и правил для бизнеса

Почему страны ЕС просят "передышку"

Соответствующее письмо было направлено в Еврокомиссию и в список стран – Австрия, Германия, Польша, Италия, Чехия, Словакия, Дания, Литва, Эстония, Латвия, Венгрия и Португалия.

"Жизненно важно обеспечить такую регуляторную среду, которая не будет без необходимости мешать предприятиям неоправданным административным нагрузкам, дублирующими процедурами или чрезмерными обязанностями по отчетности. Нормативные акты должны быть сформулированы таким образом, чтобы упрощать их реализацию, применение, исполнение и судебный контроль", – говорится в письме.

Впрочем, и к этой инициативе в Брюсселе осознавали, что массив бюрократических процедур Евросоюза – в частности, в регуляторной политике – становится чрезмерным. Эту инициативу министр Австрии по Евросоюзу Клаудия Бауэр назвала "год упрощения процедур"

"Мы не можем продолжать класть на стол все новые и новые предложения, в то время как уже принятые правила так и остаются не имплементированными", - отметила она.

По словам Бауэра, стратегически неверен подход: сначала умножать огромный массив регулировок, а затем пытаться их упрощать.

Поэтому 13 стран-членов ЕС предлагают помимо годовой паузы в принятии новых регулировок также по каждому новому проекту регулирования проводить специальную предварительную жесткую экспертизу. Эта экспертиза должна ответить, как повлияет новое регулирование на экономическую конкурентоспособность и вообще ли оно целесообразно.

Клаудии Бауэр также отмечает, что эта инициатива должна рассматриваться даже не как попытка дерегуляции, а как план глубокой законодательной очистки.

В каких странах самый плохой бизнес-климат

Напомним, по последнему имеющемуся рейтингу Doing Business от Всемирного Банка (в течение последних лет рейтинг не проводился), среди ТОП-10 стран мира с лучшим бизнес-климатом и самым легким бизнес-регулированием было только 2 страны Евросоюза – Дания (4 место) и Швеция (10 место). В то же время Германия занимала 22 место, а соседняя Польша – 40.

Украина же в последнем рейтинге Doing Business занимала всего 64 место. Причем, этот рейтинг не учитывает изменений уже во время полномасштабной войны.

Наиболее зарегулированными секторами экономики Евросоюза считаются:

финансовый сектор (жесткие требования – в частности, против отмывания средств)

аграрный сектор (требования по экологичности в обмен на субсидии)

ИТ-сектор (в частности – строгие требования по защите данных, осторожный подход к искусственному интеллекту)

энергетика (в частности – вопросы углеродных выбросов)

фармацевтика (требования к опытам)

табачный сектор (высокие акцизы, большое количество запретов и ограничений по упаковке, рекламе и т.п.).

Как постоянные изменения законов влияют на рынок

Европейская комиссия готовит предложения по пересмотру табачного законодательства - Директивы о табачных изделиях (TPD) и Директивы о рекламе табачных изделий (TAD), а 12 августа ведомство погрузило еще одну группу предпринимателей в бюрократический ад.

Новая "Директива об упаковке" заставила многочисленные малые предприятия прекратить поставки в другие страны ЕС во избежание безумных административных расходов.

Нынешняя дискуссия в Европейском Союзе по поводу возможного усиления регулирования табачных и никотиновых изделий сопровождается призывами оценивать не только потенциальное влияние новых ограничений на общественное здоровье, но и их экономические последствия, а также риски расширения теневого рынка.

Критика бюрократических препятствий, которыми Еврокомиссия блокирует европейскую экономику, уже много лет раздается со стороны Европейского союза налогоплательщиков.

Как это влияет на Украину

Украина в последние годы в рамках европейской интеграции вводила дополнительные регулирования. Но в условиях когда украинские предприятия испытывают мощные разрушения под массированными обстрелами оккупантов, новые регулирования становятся слишком тяжелой ношей для украинского бизнеса, который также нуждается во всяком случае в временном "регуляторном перерыве".

Так, например, сельское хозяйство столкнулось не только с ограничением экспорта и подорожанием горючего, но и с отягощающими законодательными стандартами по содержанию животных, обороту средств защиты растений и тому подобное.

Металлургия, получившая мощные разрушения в последние месяцы, столкнулась со СВАМ (механизмом регулирования выбросов углерода на границе с Европейским Союзом).

Табачная отрасль (все 4 крупнейшие компании получили удары по производству или складам) – с новым ростом акциза до уровня ЕС и выполнением требований Директивы ЕС 2014/40.

При этом парламент готовит новое регулирование по никотиновым паучам, что может привести к 1,2 млрд грн налоговых потерь в год.