Патрушев и не только. Кто и зачем мог стоять за мятежом Пригожина: мнение эксперта

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин является медийным лицом проекта людей из окружения российского диктатора Владимира Путина. Вполне возможно, что за ним стоят руководитель Службы внешней разведки РФ Николай Патрушев или первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

Самусь подчеркнул, что Пригожин не самостоятельная фигура, а медийное лицо проекта людей из окружения российского диктатора Владимира Путина, администрации президента, олигархов, ФСБ, Службы внешней разведки и других спецслужб.

По его словам, действия основателя ЧВК "Вагнера" могли преследовать разные задачи - от захвата власти до абсорбции революционных настроений в российском обществе на фоне войны против Украины.

"После того как это шоу завершилось, можно сказать, что это действительно была демонстрация Путину, что его позиции очень слабы. Можно догадываться, кто эти люди, которые стоят за Пригожиным. Я думаю, там есть рука Патрушева (руководителя Службы внешней разведки, - ред.), он может руководить этой ситуацией. Или тот же Кириенко (первый замглавы администрации Путина, - ред.)", - отметил эксперт.

По его мнению, эти люди не хотят заканчивать вместе с Путиным, и потому ведут коммуникацию с Западом, формируют условия, при которых свергнут диктатора и сами придут к власти. Причем не обязательно путем государственного переворота. Путина могли бы выбить из выборов или он сам отказался бы от участия, понимая "свою ответственность за ситуацию".

Самусь считает, что стоящая за Пригожиным группа ищет выход. Подрыв авторитета Путина может свидетельствовать о попытке продвинуть своих людей или выручить преференции на предстоящих выборах. По его мнению, тот же Патрушев может налаживать связи с Западом, а история с привлечением самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко может оказаться легендой российских спецслужб.

Также эксперт не исключает, что по замыслу заговорщиков, РФ должна потерпеть военное поражение в Украине. Таким образом, и элитам, и рядовым россиянам покажут, что нынешняя политика приводит только к страшным последствиям для России и нужно менять курс, потому что она движется к катастрофе.

Таким образом, министру обороны Сергею Шойгу и начальнику Генштаба Валерию Герасимову, снятие которых добивались "вагнеровцы", рано выдыхать.

"Путин будет первым крайним, а остальные - в рамках дальнейших процессов. То есть это попытка провести управляемую трансформацию. Но ситуация может выйти из-под контроля. КГБ-шники думают, что они самые умные, но на самом деле в российской армии идут реальные мятежные процессы: тем, что они сделали с Пригожиным, они только раскрутили эти настроения, они не спустили пар, протестных настроений все больше и больше. Российскую армию поставили на колени", - отметил Самусь.

Он также считает, что "если армейские лидеры отважатся на подобный реальный бесконтрольный рейд, то это действительно станет тем же беспощадным российским бунтом".

Эксперт подчеркнул, что Украине остается наращивать усилия на всех фронтах и за рубежом на всех площадках говорить о том, что у России нет власти и там неконтролируемая ситуация. А это значит, что любой может использовать самый большой ядерный арсенал в мире.

"Поэтому Западу нужно перестать бояться, нужно немедленно пригласить Украину в НАТО. Разве можно бояться fail state? Напротив, нужно искать конфликт, давить на него. Запад не будет торговаться с Россией по Украине, у нее нет козыря, который мог бы заставить Украину отказаться от борьбы. В этом самая большая проблема для Патрушева и для всех остальных", - добавил Самусь.

Бунт Пригожина

Напомним, на прошлой неделе Пригожин обвинил российские войска в ударе по тыловым лагерям своих наемников. Приказ якобы дал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Уже 24 июня Пригожин заявил, что его войска пересекли госграницы РФ и заняли военные объекты в Ростове и Воронеже. Позже их движение продолжалось в сторону Москвы.

В субботу вечером, после переговоров с Лукашенко, Пригожин неожиданно решил прекратить свой бунт и поход на Москву. При этом колонны "Вагнера" не дошли до Москвы около 200 км.

Об итогах и последствиях "вагнеровского марша", почему Пригожин не дошел до Москвы и о том, кто еще мог стоять за мятежом, - читайте в материале РБК-Украина.