Патрульна поліція Києва через карантин обмежила прийом людей

Патрульна поліція через карантину в Києві обмежує прийом людей. Тепер прийомними днями будуть тільки понеділок і четвер.
Про це йдеться у повідомленні столичної патрульної поліції в Facebook.
Повідомляється, що для запобігання поширення коронавірусу управління патрульної поліції Києва обмежує прийом громадян
"Адміністративна практика буде приймати громадян два дні - у понеділок і четвер. Час роботи з 9:00 до 13:00. Зверніть увагу, що це стосується тільки невідкладних питань. Таких, як повернення водійського посвідчення (за умови, що термін дії тимчасового дозволу закінчується) і евакуація автомобіля", - йдеться в повідомленні.
З усіх питань просять звертатися в управління письмово за адресою: 03151 р. Київ, вул. Народного Ополчення, 9, або по електронній пошті kyiv@patrol.police.gov.ua. При цьому звернення треба оформляти відповідно до вимог, прописаних у законі "Про звернення громадян".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що локдаун в Києві може закінчитися раніше терміну, якщо в столиці епідемічна ситуація покращиться.
Крім того, стало відомо, при яких умовах можливе подальше посилення карантинних заходів на громадському транспорті.