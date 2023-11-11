ua en ru
Сб, 11 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Patriot сбил баллистическую ракету в районе столицы

Киев, Суббота 11 ноября 2023 11:29
UA EN RU
Patriot сбил баллистическую ракету в районе столицы Фото: Patriot сбил баллистическую ракету в районе столицы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Баллистическую ракету сбили сегодня утром в районе Киева. Вражескую цель уничтожил зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами Николая Олещука в Telegram.

Он отметил, что сейчас выясняют тип ракеты, которую оккупанты выпустили в сторону столицы. Это могла быть баллистическая ракета "Искандер-М" или управляемая зенитная С-400.

"А сейчас хочу поблагодарить боевые расчеты ЗРК Patriot за мгновенную реакцию при защите столицы и всех, кто отражал атаку "шахедов" в ночь на 11 ноября 2023 года в зонах ответственности воздушных командований "Восток", "Юг" и "Центр", - добавил. Олещук.

Следует отметить, что сегодняшняя ракетная атака на Киев стала первой за последние 52 дня.

Взрывы в Киеве утром 11 ноября

Сегодня утром в Киеве раздались взрывы. Позже мэр столицы Виталий Кличко заявил, что взрывы слышали на левом берегу столицы. По его словам, силы ПВО работали вблизи Киева по баллистике.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат подтвердил, что оккупанты запустили баллистику, работала ПВО. Из-за баллистики в Киеве воздушная тревога была объявлена после взрывов.

КГВА сообщили, что вражескую ракету сбили на подлете к Киеву. Разрушений и пострадавших нет.

При этом Киевская ОВА отметила, что в одном из районов области две ракеты попали в поле между двумя населенными пунктами. Есть повреждения домов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев ракети ПВО Воздушные силы Украины Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Два Рождества? Сможет ли Украина быстро перейти на новые даты и откуда взялось 7 января
Два Рождества? Сможет ли Украина быстро перейти на новые даты и откуда взялось 7 января
DAILY
"До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина "До 30 раненых в день". Как медики 80-й бригады спасают военных под Бахмутом