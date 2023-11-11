Patriot збив балістичну ракету у районі столиці

Балістичну ракету збили сьогодні зранку у районі Києва. Ворожу ціль знищив зенітно-ракетний комплекс Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил Миколу Олещука у Telegram.

Він зазначив, що зараз з'ясовують тип ракети, яку окупанти випустили у бік столиці. Це могла бути балістична ракета "Іскандер-М" чи зенітна керована С-400.

"А наразі хочу подякувати бойовим розрахункам ЗРК Patriot за миттєву реакцію при захисті столиці та усім, хто відбивав атаку "шахедів" у ніч на 11 листопада 2023 року в зонах відповідальності повітряних командувань "Схід", "Південь" та "Центр", - додав Олещук.

Варто зазначити, що сьогоднішня ракетна атака на Київ стала першою за останні 52 днів.

Вибухи у Києві зранку 11 листопада

Сьогодні зранку у Києві пролунали вибухи. Пізніше мер столиці Віталій Кличко заявив, що вибухи чули на лівому березі столиці. За його словами, сили ППО працювали поблизу Києва по балістиці.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив, що окупанти запустили балістику, працювала ППО. Через балістику у Києві повітряна тривога була оголошена після вибухів.

КМВА повідомили, що ворожу ракету збили на підльоті до Києва. Руйнувань та постраждалих немає.

При цьому Київська ОВА зазначила, що в одному з районів області дві ракети влучили в поле між двома населеними пунктами. Є пошкодження будинків.