Patriot, санкции и Конгресс: что ждет нового посла Украины в США

Эксперт из "Центра отношений США-Украина" в Нью-Йорке Андрей Добрянский считает, что назначение нового посла может стать возможностью заново выстроить контакты с американскими законодателями.

Речь идет более чем о 400 конгрессменах и сенаторах, которые участвуют в разработке и принятии законов.

Среди актуальных задач для Украины эксперт называет вопросы безопасности, в частности стабильные поставки дефицитных боеприпасов для систем Patriot.

Отдельным направлением остается политическое давление на Россию через законодательные инициативы, в частности законопроект Грэма-Блюменталя, который позволяет ввести жесткие санкции против РФ.

Работа за пределами Вашингтона

По словам Добрянского, важной частью работы посольства является формирование имиджа Украины и взаимодействие с представителями разных регионов США. Однако такая деятельность требует значительных ресурсов.

Посольству в Вашингтоне подчиняются четыре генеральных консульства и ряд почетных консульств. Эксперт отмечает, что расходы на жизнь в США и поездки между регионами могут быть существенными.

"Это не обязательно должен быть олигарх или коррумпированный человек, но жить в Америке недешево. Так же непросто посещать разные регионы, будь то вокруг Вашингтона или в других отдельных штатах, а у Украины сейчас нет бюджета на топливо или дополнительные машины", – резюмирует Добрянский.