Patriot и не только. США объявили очередной пакет военной помощи для Украины

Сообщается, что госсекретарь Энтони Блинкен в соответствии с поручением президента Джо Байдена санкционирует выделение дополнительных вооружений, техники и боеприпасов для Украины на 1 млрд долларов. А Пентагон объявляет о дополнительной помощи на 850 млн долларов.

"Сегодняшняя помощь впервые включает систему ПВО Patriot, способную сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малой дальности и самолеты на значительно более высоком уровне, чем ранее предоставленные системы ПВО", - отметил Блинкен.

Также сообщается, что США продолжат тесно сотрудничать с более чем 50 союзниками и партнерами по всему миру ради поддержки народа Украины. Причем поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется для того, чтобы Киев мог занять максимально сильную позицию за столом переговоров с Россией, когда для этого придет время.

Американская журналистка Лара Селлингман опубликовала список военной помощи, которая вошла в этот пакет:

одна батарея Patriot и боеприпасы;

боеприпасы к HIMARS;

500 артиллерийских снарядов 155-мм с точной наводкой;

10 120-мм минометных систем и 10 тысяч 120 мм мин;

10 82-мм минометных систем;

10 60 мм минометных систем;

37 Cougar MRAP;

120 автомобилей HMMWV;

6 бронированных грузовиков общего назначения;

неназванное количество HARM;

неназванное количество JADM;

более 2700 гранатометов и стрелкового оружия;

противопехотные боеприпасы "Клеймор";

приборы ночного видения и оптика;

тактические защищенные системы связи;

бронежилеты;

45 тысяч 152-мм артиллерийских снарядов;

20 тысяч 122-мм артиллерийских снарядов;

50 тысяч 122-мм реактивных снарядов к системам БМ-21 "Град";

100 тысяч 125-мм танковых боеприпасов;

терминалы и услуги SATCOM.

Что такое комплексы Patriot

Зенитно-ракетный комплекс Patriot предназначен для защиты военных баз и крупных административных и промышленных центров от нападений с воздуха. Способен одновременно выявить до 100 целей. Система производится с 1960-х годов, но постоянно модернизируется. Является основой противоракетной обороны США и стран НАТО. Современные версии способны сбивать баллистические ракеты.

В зависимости от типа ракеты Patriot, могут сбивать аэродинамические цели на расстоянии до 160 км, баллистические - до 50 км. Максимальная высота поражения - более 24 км.

Отметим, батарея Patriot включает до восьми пусковых установок, каждая из которых несет четыре ракеты MIM-104 или МIM-109. В общей сложности батарея может одним залпом запустить сразу 32 ракеты.

Если же США передадут ракеты ERINT, то их можно разместить до 16 на одной пусковой установке. То есть до 128 ракет меньшего типа одним залпом.

Подробнее о характеристиках Patriot читайте в материале "Сбивают даже баллистические ракеты. Что известно о Patriot и может ли Украина их получить".