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Патриарх Варфоломей ответил, примет ли участие в саммите мира

Фото: Вселенский Патриарх Варфоломей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил свое участие в глобальном саммите мира, который пройдет в июне в Швейцарии.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Twitter написал президент Владимир Зеленский.

"Поздравил Его Всесвятость с Пасхой, поблагодарил за молитвы за Украину и теплые пожелания украинскому народу. Патриарх Варфоломей подтвердил свое участие в Глобальном саммите мира, что для нас чрезвычайно символично. Ценим важный вклад Вселенского патриархата в восстановление справедливого мира в нашем государстве", - Зеленский.

Напомним, патриарх Варфоломей во время пасхальной мессы призвал к обмену между Украиной и Россией по принципу "всех на всех".

Глобальный саммит мира

В июне в Швейцарии состоится первый саммит мира, на него приглашены представители более 100 стран мира.

Как рассказывал президент Зеленский, на саммите планируется рассмотреть ряд основных вопросов, касающихся войны в Украине.

О том, кто примет участие в саммите и кого пригласили, - читайте в материале РБК-Украина.

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Патриарх Варфоломей