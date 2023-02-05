Патриарх Кирилл шпионил для СССР в Швейцарии, прикрываясь должностью, - СМИ

По информации издания, рассекреченные архивы свидетельствуют, что Кирилл работал на КГБ и был разведчиком. Он занимался шпионажем, когда находился в Женеве. Там его главной задачей было влиять на Всемирный совет церквей, в котором тогда находилось много советских агентов.

РПЦ отказалась как-либо комментировать такую информацию в СМИ. При этом в посольстве России в Швейцарии назвали публикацию "примером русофобии" и отвергли все обвинения в адрес патриарха Кирилла.

Отметим, что патриарх Кирилл поддерживает агрессивную полномасштабную войну России против Украины, в ходе которой погибло большое количество мирного населения.