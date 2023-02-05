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Патриарх Кирилл шпионил для СССР в Швейцарии, прикрываясь должностью, - СМИ

Фото: патриарх РПЦ Кирилл (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Патриарх Русской православной церкви Кирилл мог в 1970-х годах шпионить в пользу Советского Союза в Женеве, где он был представителем РПЦ при Всемирном совете церквей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SonntagsZeitung.

По информации издания, рассекреченные архивы свидетельствуют, что Кирилл работал на КГБ и был разведчиком. Он занимался шпионажем, когда находился в Женеве. Там его главной задачей было влиять на Всемирный совет церквей, в котором тогда находилось много советских агентов.

РПЦ отказалась как-либо комментировать такую информацию в СМИ. При этом в посольстве России в Швейцарии назвали публикацию "примером русофобии" и отвергли все обвинения в адрес патриарха Кирилла.

Отметим, что патриарх Кирилл поддерживает агрессивную полномасштабную войну России против Украины, в ходе которой погибло большое количество мирного населения.

Напомним, ранее патриарх Кирилл заявлял, что смерть на войне против Украины якобы является жертвой смоет все грехи солдат РФ.

Также мы писали, что патриарх Кирилл предлагам верующим в России несколько дней молиться за здоровье диктатора Владимира Путина.

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ШвейцарияРПЦПатриарх КириллВойна России против Украины