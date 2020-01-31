Пассажиры прилетевшего из Китая самолета находятся под контролем специалистов, - Данилов

Фото: Алексей Данилов (twitter com rnbo_gov_ua)

Все прибывшие из Китая пассажиры находятся на учете

Все прилетевшие 257 пассажиров сегодняшнего самолета из Китая находятся под контролем специалистов, в связи со вспышкой коронавируса. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале Украина, передает РБК-Украина.

Он отметил, что среди 257 пассажиров - 249 украинцев, а также граждане Беларуси, России и Сингапура.

"Я могу сообщить, что сегодня у нас прилетел самолет с КНР по рейсу Саньи-Киев в 10:59. 257 человек было на борту. Из них было 6 граждан Белоруссии, один гражданин из Сингапура, один гражданин из РФ и 249 граждан Украины. Все они у нас на учете, мы понимаем все координаты каждого человека, который прибывает с зоны риска. Они все находятся у нас на контроле", - заявил Данилов.

Ранее РБК-Украина писало, что в китайском Ухане, который является эпицентром вспышки коронавируса нового типа, находится 51 украинец. По словам Данилова, они не могут никуда уехать, потому что город заблокирован войсками.

Также сообщалось, что, по словам Данилова, в ближайшее время в Украине разработают собственную тест-систему для диагностики коронавируса.