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Пасажирський літак екстрено сів у Сімферополі: що сталося

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Вівторок 27 липня 2021 17:09
Пасажирський літак екстрено сів у Сімферополі: що сталося Фото: пасажирський літак екстрено сів у Сімферополі (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

В аеропорту міста Сімферополь екстрено сів пасажирський літак. У літака, який летів з Москви до Сімферополя, неполадки з двигуном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

На борту літака знаходяться 165 пасажирів.

За даними видання, у повітряного судна виникла вібрація в одному з двигунів.

"В аеропорту Сімферополя здійснив екстрену посадку Boeing - 737 з вібрацією двигуна. Посадка пройшла благополучно", - заявили виданню.

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