Пасажирський літак екстрено сів у Сімферополі: що сталося
Фото: пасажирський літак екстрено сів у Сімферополі (Getty Images)
В аеропорту міста Сімферополь екстрено сів пасажирський літак. У літака, який летів з Москви до Сімферополя, неполадки з двигуном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
На борту літака знаходяться 165 пасажирів.
За даними видання, у повітряного судна виникла вібрація в одному з двигунів.
"В аеропорту Сімферополя здійснив екстрену посадку Boeing - 737 з вібрацією двигуна. Посадка пройшла благополучно", - заявили виданню.