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Пассажирский самолет экстренно сел в Симферополе: что случилось

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Вторник 27 июля 2021 17:09
Пассажирский самолет экстренно сел в Симферополе: что случилось Фото: Пассажирский самолет экстренно сел в Симферополе (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В аэропорту города Симферополь экстренно сел пассажирский самолет. У самолета, который летел из Москвы в Симферополь, неполадки с двигателем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

На борту самолета находятся 165 пассажиров.

По данным издания, у воздушного судна возникла вибрация в одном из двигателей.

"В аэропорту Симферополя произвел экстренную посадку Boeing-737 с вибрацией двигателя. Посадка прошла благополучно", - заявили изданию.

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