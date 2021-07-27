Пассажирский самолет экстренно сел в Симферополе: что случилось
Фото: Пассажирский самолет экстренно сел в Симферополе (Getty Images)
В аэропорту города Симферополь экстренно сел пассажирский самолет. У самолета, который летел из Москвы в Симферополь, неполадки с двигателем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
На борту самолета находятся 165 пассажиров.
По данным издания, у воздушного судна возникла вибрация в одном из двигателей.
"В аэропорту Симферополя произвел экстренную посадку Boeing-737 с вибрацией двигателя. Посадка прошла благополучно", - заявили изданию.