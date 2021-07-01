Пасажирів буде четверо. Стало відомо, хто ще полетить в космос з Безосом

"Ніхто не чекав довше. Прийшов час. Ласкаво просимо в команду, Уоллі. Ми раді, що ви полетите з нами 20 липня в якості нашого почесного гостя", - написав глава Amazon.

Уоллі Фанк народилася в 1939 році в штаті Нью-Мексико, де її батьки володіли мережею магазинів. У 1960-х вона і ще 12 жінок стали учасницями програми Mercury 13, в рамках якої їх готували до польоту в космос. Однак після завершення навчання, космічну програму закрили і ніхто з її учасниць так і не відправився в космос.

Безос зазначив, що Фанк була кращою в програмі. Після цього вона

Марк Безос і переможець аукціону, ім'я якого поки не розголошується.