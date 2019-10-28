Пасажирів аеропорту "Київ" евакуюють через підозрілу сумку

З терміналу аеропорту "Київ" імені Сікорського почали евакуацію пасажирів. Про це написала журналістка BBC Ольга Мальчевська у Facebook.

За словами журналістки, евакуацію пояснюють "надзвичайною ситуацією", проте деяких пасажирів продовжують саджати на рейс.

"З аеропорту "Жуляни" усіх евакуюють, в оголошенні йдеться, що сталася "надзвичайна ситуація". Люди між собою обговорюють, що знайшли якусь підозрілу сумку. При цьому деяких пасажирів продовжують саджати на літак. Люди не розуміють, чи йти на посадку, чи на вихід ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 28 жовтня поліція перевіряє інформацію про масове мінування у Львові та Херсоні. Поліції на електронну пошту написали про те, що готель і міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького заміновані.

Крім того, за даними місцевих ЗМІ, поліція перевіряє інформацію про замінування в Херсоні готелю, аеропорту і телевежі.

Також РБК-україна повідомляло, що поліції Одеси також повідомили про замінування готелю та аеропорту. Зараз правоохоронці перевіряють інформацію.