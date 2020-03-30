Пасажира авіарейсу "Доха-Київ", який перебував на обсервації в готелі, госпіталізували

Пасажира авіарейсу "Доха-Київ", який перебував на обсервації в готелі "Козацький", госпіталізували з підвищеною температурою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Повідомляється, що на обсервацію разом із іншими пасажирами авіарейсу з Дохи чоловіка помістили 30 березня. Невдовзі йому стало зле і у нього піднялася температура тіла. На місце викликали лікарів, які прийняли рішення про госпіталізацію пасажира. Супровід до медичного закладу забезпечили поліцейські.

На цей час чоловік, 1990 року народження, житель Київської області, перебуває у лікарні. Йому зробили тест для визначення захворювання на коронавірус. У випадку позитивного результату буде прийматися рішення щодо обстеження всіх осіб, із якими контактував пацієнт.

РБК-Україна писало, що у понеділок, 30 березня, у готель "Козацький", який належить Міністерству оборони України, розмістив 100 осіб, які прибули з Балі та Катару. Три автобуси в супроводі автомобілів поліції доставили які прибули до місця проведення обсервації. Деякі не погодилися на обсервацію, через що на них склали адміністративні протоколи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пасажирам запропонували кілька варіантів розміщення. Перший - безкоштовний - готель "Козацький". Але після розміщення там багато людей стали писати заяви, просячи дозволити їм самоізоляцію. Згідно з новою постановою Кабміну від 29 березня, вона тепер заборонена тим, хто прилетів в Україну.