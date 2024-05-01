Паска, панеттоне, коломба: главные отличия пасхальной выпечки

При подготовке использовались: информация из Википедии, публикации Їzhakultura, "Общественное радио".

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Украинская пасха. Как менялись традиции выпечки

Цилиндрическая сдобная паска с белой глазурью и посыпкой является главным элементом пасхального стола. Однако она не всегда выглядела так. В древности это был округлый хлебец с фигурками из теста сверху в виде крестов, косичек. Более состоятельные люди пекли пасхальный хлеб из белой муки, бедные – из ржаной.

Привычные нам паски с изюмом раньше называли бабками. С распространением сахара в XIX веке бабки-паски стали более сладкими. А белая глазурь появилась только в XX веке с развитием кулинарии.

Фото: украинская паска имеет куполообразную форму (freepik.com)

Рецепт украинской паски объединяет давние традиции и современные кулинарные решения. Пасху замешивают на опаре из дрожжей, которая должна несколько раз подойти. В тесто добавляют молоко, сливочное масло, много яиц. Внутрь чаще всего кладут изюм.

Также пекут паски с орехами и сухофруктами, которые предварительно замачивают в алкоголе. Белая глазурь – самое распространенное украшение украинской паски. Сверху на современных праздничных кексах также могут быть цукаты, кусочки фруктов, орешки, шоколадные капли и другие элементы декора.

На Рождество или Пасху? Когда нужно есть панеттоне

Панеттоне – праздничный хлеб в Италии, но готовят его преимущественно на Рождество, а не на Пасху. Хотя в украинских супермаркетах есть большой ассортимент этой выпечки перед Воскресением Христовым.

Панеттоне приобрел популярность в Европе, США, Канаде, но его родиной считается Милан. По одной версии, он появился еще в Римской империи, когда на праздник подавали пироги с медом.

Другая легенда повествует, что перед Рождеством шеф-повар итальянской семьи Сфорца испортил пирог для герцогского пира. Помощник повара по имени Тони решил пожертвовать опарой, которую он приготовил на пирог для своей семьи. Он смешал ее с мукой, яйцами, сахаром, изюмом и засахаренными фруктами, замесил несколько раз, чтобы тесто получилось рыхлым и объемным, и отправил в печь. Результат имел успех, и в честь творца пирог назвали Пан де Тони.

Фото: панеттоне обычно едят на Рождество (freepik.com)

Традиционный панеттоне готовится с добавлением пшеничной закваски. Тесто выстаивается несколько дней. Длительное брожение приводит к изменению структуры и вкуса пирога, а также увеличивается его срок годности. Выпекается в цилиндрической форме, добавляют внутрь цукаты и сухофрукты, апельсиновую цедру и кардамон.

В отличие от украинской пасхи панеттоне не украшается посыпкой, глазурью или взбитыми белками. Его заворачивают в пергаментную бумагу и перевязывают лентой.

К праздничному столу панеттоне подают с красным сладким вином, ликером или кофе.

Итальянская голубка. Что такое коломба

Коломба является аналогом панеттоне. Именно эту выпечку итальянцы едят на Пасху. Считается, что в начале 20 века в Милане один предприимчивый пекарь начал готовить коломбу, как версию панеттоне, чтобы иметь выручку еще на один праздник.

Есть другая версия, по которой еще в 6 веке королю-завоевателю Италии Альбойну в знак мира преподносили белый хлеб в виде голубя.

Фото: коломба – итальянский пасхальный хлеб (freepik.com)

Тесто для коломбы изготовляется подобно панеттоне и паске. В составе ингредиентов есть мука, яйца, сахар, дрожжи, сливочное масло.

Но есть и отличия. Обычно коломбу пекут без изюма, а с цукатами из апельсиновой кожуры. Еще добавляют в тесто цитрусовый фреш. Тесто формируют не цилиндром, а в форме голубя.

Верхушка "пасхальной голубки" – хрустящая и засахаренная. Еще до выпечки коломбу заливают сахарной глазурью и посыпают миндальными орехами или миндальными лепестками.