Пашинян оголосив дату дострокових виборів у Вірменії

Політично криза у Вірменії, по всій видимості, йде до свого завершення. Влада й опозиційні партії домовилися провести дострокові вибори до парламенту.

Про це у Facebook повідомив прем'єр-міністр Нікол Пашинян.

"У ході засідання ми відзначили, що найкращий вихід з внутрішньополітичної ситуації - позачергові парламентські вибори. Враховуючи мої обговорення з президентом Вірменії, фракцією "Мій крок", лідером фракції "Освічена Вірменія", 20 червня цього року у Вірменії пройдуть дострокові парламентські вибори". - додав Пашинян.

За його словами, сьогодні він зустрівся з головою фракції "Процвітаюча Вірменія" Гагиком Царукяном.

Нагадаємо, раніше опозиція Вірменії не погоджувалася на позачергові вибори і вимагала відставки Пашиняна після скандалу зі звільненням вищих військових чиновників після того, як офіцери висловили йому недовіру.

В результаті тисячі противників Пашиняна останні тижні виходили на протести, у тому числі з блокуванням урядових будівель.

Прем'єр заявляв, що єдиним виходом з нинішньої кризи є дострокові вибори.