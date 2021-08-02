Пашинян знову призначений прем'єр-міністром Вірменії

Президент Вірменії Армен Саркісян, 2 серпня, підписав указ про призначення Нікола Пашиняна прем'єр-міністром Республіки. Раніше парламентська більшість-фракція "Громадянський договір" офіційно висунула його кандидатом у прем'єри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армінфо .

Сам уряд формується в п'ятнадцятиденний термін після призначення прем'єр-міністра.

Президент Вірменії після початку терміну повноважень новообраного парламенту, негайно призначає прем'єр-міністром кандидата, представленого парламентською більшістю.

Пашинян висунутий на посаду прем'єр-міністра Вірменії відповідно до статті 149-ї Конституції та статей 8-ї і 140-ї конституційного закону "Регламент Національних зборів".

Позачергові вибори у Вірменії пройшли 20 червня 2021 року після того, як прем'єр-міністр Нікол Пашинян оголосив про свою відставку. За результатами голосування, перемогла партія Пашиняна з результатом 53,91%.

Блоки "Вірменія" і "Честь маю", за остаточними результатами голосування, набрали 21,09% і 5,22% відповідно.