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Пашинян готов продлить мандат военных РФ в Нагорном Карабахе на 10-20 лет

Фото: премьер-министр Армении Никол Пашинян (facebook com tv360)
Автор: Илона Свиридова

Армянская сторона готова продлить мандат российских военных в Нагорном Карабахе сразу на 10-20 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Никола Пашиняна, которого цитирует издание ARKA.

Отметим, послезавтра, 31 октября, пройдет трехсторонняя встреча лидеров России, Армении и Азербайджана в Сочи.

"Я официально заявляю: я готов в Сочи подписать документ и признать, чтобы присутствие российских миротворцев в Карабахе безоговорочно и без предусловий было продлено на 10, 15, 20 лет", - отметил Пашинян.

По его мнению, с таким предложением должен выступить президент России Владимир Путин.

"Это - трехсторонняя бумага, и если мы и Россия согласимся, то будем в большинстве", - подчеркнул Пашинян, хотя для продления российской миссии нужно и согласие Азербайджана.

Что российские военные делают в Нагорном Карабахе

Осенью 2020 года с 27 сентября по 9 ноября Вооруженные силы Азербайджана провели стремительное наступление на армянские силы в Нагорном Карабахе, в результате чего смогли вернуть под контроль несколько районов.

В ноябре при посредничестве Путина было подписано трехстороннее заявление о прекращении всех военных действий. В результате под контроль Азербайджана перешли город Шуши, Агдамский, Карвачарский и Лачинский районы за исключением 5-километрового коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Арменией.

Также российская сторона развернула вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора "миротворческий контингент". Предварительно, на пять лет, однако в договоре предусмотрено, что при согласии сторон мандат может быть продлен.

Напомним, в середине сентября Пашинян заявлял, что готов подписать документы по Нагорному Карабаху, из-за которых "его назовут предателем".

А на днях Пашинян выразил надежду заключить мирный договор с Азербайджаном до конца года.

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Российская ФедерацияАзербайджанНикол ПашинянАрменияНагорный Карабах