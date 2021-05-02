Великдень на карантині. Які обмеження діють в Україні

Богослужіння транслюють онлайн

Напередодні Великодня в Міністерстві охорони здоров'я закликали релігійні організації проводити святкові богослужіння в онлайн-форматі, щоб уникнути масового скупчення людей.

Трансляцію великодньої служби з київських храмів проводять українські телеканали "UA: Перший" та "UA: Крим". Вечірня служба почалася о 23:00 1 травня зі Свято-Михайлівського Золотоверхого собору. Пряме включення з Патріаршого собору Воскресіння Христового - з 7:30 2 травня.

Також інтернет-трансляції організують багато церков на своїх каналах в YouTube.

Обмеження в храмах на Великдень

Перелік рекомендацій МОЗ для храмів і церков щодо проведення релігійних заходів на Воскресіння Христове під час карантину:

тривалість святкової літургії скорочена;

збільшено кількість сесій освячення великодніх кошиків;

двері і ворота храмів повинні залишатися відкритими для циркуляції повітря;

заборонити обряди прикладання до ікон, хрестів;

встановити обмеження на відвідування служби всередині будівлі церкви;

на вулиці забезпечити дистанцію 1,5 метра між парафіянами.

Літнім людям і особам з хронічними хворобами МОЗ радить утриматися від відвідування служби всередині храмів.

Освячувати великодні кошики рекомендували не всієї сім'єю, а комусь одному з родичів.

При відвідуванні церкви і участі в пасхальних обрядах необхідно бути в масці і дотримуватися соціальної дистанції.

Контроль за дотриманням карантину посилений

В уряді зазначили, що посилення карантинних заходів під час великодніх вихідних не буде. Однак стежити за дотриманням діючих заборон мають намір у посиленому режимі. Зокрема, це стосується маскового режиму і соціальної дистанції.

У Нацполіціі оприлюднили перелік обмежень на період свята. Серед них вимога про дотримання дистанції в 1,5 метри, число відвідувачів храмів - не більш 1 людини на 4 кв.м.

Також слід обмежити обряди з цілуванням ікон, хрестів, миропомазання і святе причастя. Використовувати засоби індивідуального захисту як всередині церков, так і під час хресних ходів і освячення на вулиці.

При цьому у відомстві зазначили, що поліція в першу чергу проводить профілактичну роботу. Правоохоронців закликали "діяти толерантно".

Великдень в Києві

З 1 травня столиця покинула "червону" зону карантину. У Києві дозволили роботу громадського транспорту в звичайному режимі. Відкрилися кафе, ресторани, кінотеатри, заклади культури. Також було знято заборону на масові заходи, в.ч. релігійні.

Але ж у ККГА закликали церкви проводити масові богослужіння в режимі відеотрансляцій, а під час служби всередині приміщень забезпечити дезінфекцію і регулярне провітрювання. Також обов'язковою є перевірка температури.

Освячення великодніх кошиків організоване на вулиці з дотриманням дистанції не менше 1,5 метра.

Обмеження на Великдень в містах України

В рамках адаптивного карантину обмеження в регіонах країни відрізняються в залежності від зони епідеміологічної небезпеки. Найсуворіші заборони "червоного" рівня діють в Житомирській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

У цих областях Великдень проходить зі значними обмеженнями щодо масових заходів, роботи транспорту, закладів громадського харчування, але відвідування храмів місцева влада не забороняє.

Так, церкви Харкова проводять богослужіння за розкладом і онлайн. Освятити кошика можна буде до 15:00 2 травня. На входах до храмів організоване чергування правоохоронців. Головна вимога до парафіян - наявність маски і дистанція. Харківська область в даний момент знаходиться в "червоній" зоні, але громадський транспорт тут не зупиняли, також працюють продуктові ринки і магазини, а заклади громадського харчування - на винос.

У Сумах жителів міста закликали залишатися вдома і дивитися богослужіння онлайн на YouTube-сторінці міськради. У продуктових магазинах та супермаркетах продають вже освячену великодню випічку.

У Житомирі храми на Великдень проводять службу, але громадський транспорт 1 і 2 травня курсує в режимі вихідного дня, без нічних маршрутів.

Храми ПЦУ в Запоріжжі організовують релігійні заходи, відповідно до рекомендацій МОЗ. Також на вулиці встановлять колонки для трансляції служби. На території чергуватимуть поліцейські та волонтери.

У Чернігівській області богослужіння відбуватимуться на відкритому повітрі, а для дотримання дистанції біля церков нанесуть розмітку.

У Львові карантин пом'якшили, але освячувати великодні кошики будуть тільки на вулиці. Також в місті відмовилися від проведення всіх масових заходів.

У Дніпрі святкові служби організовують з карантинними обмеженнями, а щоб уникнути черг скупчення людей, час освячення пасок продовжать. Їх можна святити з 04:00 2 травня протягом всього дня.